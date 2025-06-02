В Салавате ребенок выпал с балкона пятого этажа

В Салавате трехлетний ребенок оказался в больнице после падения с балкона. Об этом сообщил глава минздрава республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в обзоре ЧП, случившихся в регионе в минувшие выходные, в своем Telegram-канале.
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