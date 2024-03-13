Гладков рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов в Белгородской области

РЕН ТВ В больницах поле обстрелов военными вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области из 11 пострадавших остаются пять человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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