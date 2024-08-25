Рассеянный склероз может служить защитой от болезни Альцгеймера

Согласно новому исследованию, проведённому Медицинской школой Вашингтонского университета (Washington University School of Medicine) в Сент-Луисе, у людей с рассеянным склерозом (РС) гораздо меньше шансов обнаружить молекулярные признаки болезни Альцгеймера, чем у людей без этого заболевания.