Рассеянный склероз может служить защитой от болезни Альцгеймера

Согласно новому исследованию, проведённому Медицинской школой Вашингтонского университета (Washington University School of Medicine) в Сент-Луисе, у людей с рассеянным склерозом (РС) гораздо меньше шансов обнаружить молекулярные признаки болезни Альцгеймера, чем у людей без этого заболевания.
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