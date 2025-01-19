Машины всмятку. В Приморье в ночном ДТП пострадали двое несовершеннолетних

В Находке в ночь с 18 на 19 января произошло жесткое ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали сразу четыре человека, двое из которых несовершеннолетние, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.