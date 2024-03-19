Под Марьинкой сдалась в плен группа из 18 военнослужащих ВСУ

АндрейБорков

Вы это нашим властям скажите, как содержать пленных. Это не мной придумано. В мою бытность, когда я и мои товарищи задерживали, а иногда и с боем захватывали нарушителей Гос.Границы, и то к этим задержанным применялись определенные нормы содержания их, прописанные в нормативно-правовых актах и СССР и РФ. Вы не в курсе этого? Тогда все ясно. Вот я и пишу, по тому что мне не хочется, от слова СОВСЕМ, что бы часть моего подоходного налога и налогов за имущество, автомобили и недвижимость тратилась государством на содержание ТЕРРОРИСТОВ, БАНДИТОАВ И НАЦИСТОВ. Вот по этому и пишу, что против их пленения, террористов и бандитов, по Закону, МОЖНО и НУЖНО в плен не брать, а кончать на месте или чуть позже, после получения от них необходимых сведений.