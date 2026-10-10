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Царьград

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Илья Авербух: сын Мартин сделал предложение своей девушке

Илья Авербух: сын Мартин сделал предложение своей девушке

Сын Ильи Авербуха, 22-летний Мартин, предложил своей девушке Софье выйти за него замуж. Этот романтический шаг он сделал во время финала реалити-шоу, где сам стал победителем.

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