Илья Авербух: сын Мартин сделал предложение своей девушке

Сын Ильи Авербуха, 22-летний Мартин, предложил своей девушке Софье выйти за него замуж. Этот романтический шаг он сделал во время финала реалити-шоу, где сам стал победителем.
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