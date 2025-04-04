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Daily Moscow

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Центробанк опубликовал изменения в курсах валют. Курсы валют на 05.04.2025

Центробанк опубликовал изменения в курсах валют. Курсы валют на 05.04.2025

Банк России опубликовал новый курс валют, который устанавливает стоимость иностранных платежных средств по отношению к рублю.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Просто Россию опять активно а т а к у ю т. Стараются проверенным набором средств шатать экономику, финансы, промышленные вложения и уровень жизни населения. Трампампам и так далее. Чтобы никакое утвёрдое упрямство на переговорах с США не устояло и дожать русских до капитуляции перед гегемоном. Ибо без сдувания РФ Америке &quot;грэйт эгэйн&quot; никак не быть.  С огромным СССР получилось, а уж с его разорённой отколотой ещё при развале Союза бывшей РСФСР, опрокинутой из социализма в грабительский капитализьм -  точно должно проканать! Вот и запускаются маховики.  Потом пойдёт в ход следующий этап: Европу готовят к войне с русскими всей гопой, кому накрутят хвосты. Под всякие искандеры-орешники, русские дроны и прочие прелести.  Чтобы уже подъистратившаяся в военном ключе Россия оказалась против свеженьких Ю-Эс-Эй. Очень похоже на то, что планы раскручиваемого трампо-шторма именно таковы. Украина не более чем догорающий фитиль.
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