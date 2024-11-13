Dogecoin ETF будет запущен после прихода к власти администрации Трампа

После одобрения спотовых ETF на BTC и ETH в этом году, инвесторы начинают задумываться: может ли Dogecoin, одна из самых известных мемных криптовалют, также получить свой ETF? Хотя Dogecoin был создан как шутка в 2013 году, аналитики Bitwise не исключают возможности его появления на традиционных финансовых рынках.