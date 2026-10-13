Водитель сбил насмерть молящуюся на дороге мусульманку

Самия Малик, 20-летняя студентка из Пакистана, была замечена очевидцами и попала на камеры видеонаблюдения, когда предположительно стояла на коленях в молитве почти четыре минуты на Норт-Ист-Роуд в районе Хиллкрест в ночь на 6 мая 2025 года, после чего её сбил Эштон Джейкоб Френд, которому на тот момент было 19 лет.