Вице-спикер ГД: препятствий для выхода ВС РФ к Приднестровью нет Украины в границах 1991–2014 годов на картах мира больше не будет никогда.
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Вице-спикер ГД: препятствий для выхода ВС РФ к Приднестровью нет Украины в границах 1991–2014 годов на картах мира больше не будет никогда.
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