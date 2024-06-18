Гладков: жительница села Мокрая Орловка пострадала после атаки дрона ВСУ

ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В результате взрыва пострадала местная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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