Фигуранты дела о гибели людей на Неглинке пытались скрыть следы преступления

Двое обвиняемых по делу об организации нелегальной экскурсии по руслу коллектора реки Неглинки в Москве пытались скрыть от следствия информацию со своих телефонов, чтобы сотрудники правоохранительных органов не смогли прочитать их переписку с фигурантами расследования.