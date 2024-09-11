Фигуранты дела о гибели людей на Неглинке пытались скрыть следы преступления

Двое обвиняемых по делу об организации нелегальной экскурсии по руслу коллектора реки Неглинки в Москве пытались скрыть от следствия информацию со своих телефонов, чтобы сотрудники правоохранительных органов не смогли прочитать их переписку с фигурантами расследования.
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