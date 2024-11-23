Песков рассказал о количестве подписывающих контракты с Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотни россиян каждый день подписывают контракт с Министерством обороны, проходя в дальнейшем обучение и отправляясь в зону проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.
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