Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А в  России даже  школьники  знают, что Трамп  будет помогать нацистам  Украины и что он враг России. И никогда иным ...В Европе высказал...
  • Lyudmila
    Да у евреев все есть, есть конечно, только зачем в таком случае они у Америки вооружение клянчат или они для России е...Украинский авиаэк...
  • Evgenija Palette
    Как всегда - ПАЛЬЦЕМ В НЕБО!...Медведев рассказа...

Песков рассказал о количестве подписывающих контракты с Минобороны

Песков рассказал о количестве подписывающих контракты с Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотни россиян каждый день подписывают контракт с Министерством обороны, проходя в дальнейшем обучение и отправляясь в зону проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх