Руководство Ирана не хочет втягивать свой народ в очень масштабное кровопролитие с Израилем, а использует прокси-структуры, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Объективно» на белорусском канале ОНТ.
Сергей Кургинян рассказал, как Иран ответит на атаки Израиля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Запад не будет воевать с Ираном...,Иран не Ирак,с Афганистаном.
Ответить
2 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые Комментаторы! У Ирана Правитель Имеет НЕ Только "ДОБРУЮ!" СЕДУЮ Бороду!!! Но и ОБЛАДАЕТ Грамотой!!! НЕ то, что БЕЗБОРОДЫЕ!!!
Ответить
1 час.
W
Walery
Если кто и шизик, так это лично вы - серый котов (именно так с маленьких букв). Разумеется, содержание и количество тобой написанных слов сильно уступают озвученных Кургиняном, разве только ты, серый, вырвался вперед по количеству ошибок... про труднопонимаемый смысл мыслей твоих промолчу.
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии