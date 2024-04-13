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Сергей Кургинян рассказал, как Иран ответит на атаки Израиля

Сергей Кургинян рассказал, как Иран ответит на атаки Израиля

Руководство Ирана не хочет втягивать свой народ в очень масштабное кровопролитие с Израилем, а использует прокси-структуры, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Объективно» на белорусском канале ОНТ.

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Комментарии
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Вик Норд
Запад не будет воевать с Ираном...,Иран не Ирак,с Афганистаном.
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2 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые Комментаторы! У Ирана Правитель Имеет НЕ Только  &quot;ДОБРУЮ!&quot; СЕДУЮ Бороду!!! Но и ОБЛАДАЕТ Грамотой!!!  НЕ то, что БЕЗБОРОДЫЕ!!!
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1 час.
W
Walery
Если кто и шизик, так это лично вы - серый котов (именно так с маленьких букв). Разумеется, содержание и количество тобой написанных слов сильно уступают озвученных Кургиняном, разве только ты, серый, вырвался вперед по количеству ошибок... про труднопонимаемый смысл мыслей твоих промолчу.
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23 мин.

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