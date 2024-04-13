Сергей Кургинян рассказал, как Иран ответит на атаки Израиля

Уважаемые Комментаторы! У Ирана Правитель Имеет НЕ Только "ДОБРУЮ!" СЕДУЮ Бороду!!! Но и ОБЛАДАЕТ Грамотой!!! НЕ то, что БЕЗБОРОДЫЕ!!!

W

Walery

Если кто и шизик, так это лично вы - серый котов (именно так с маленьких букв). Разумеется, содержание и количество тобой написанных слов сильно уступают озвученных Кургиняном, разве только ты, серый, вырвался вперед по количеству ошибок... про труднопонимаемый смысл мыслей твоих промолчу.