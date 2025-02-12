В России меняются правила регистрации земельных участков

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила регистрации земельных участков в России. Теперь зарегистрировать сделку с недвижимостью, если границы землевладения не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), будет невозможно.
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