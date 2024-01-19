Новосибирский симфонический оркестр отправится в тур по России

Новосибирский академический симфонический оркестр отправится в гастрольный тур по России. Гастроли приурочены к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца, основателя коллектива.
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