Для некурящих сотрудников могут ввести дополнительный выходной

В Госдуме предложили давать некурящим сотрудникам дополнительный выходной. С таким предложением выступил депутат Султан Хамзаев, по его мнению, такие меры должны мотивировать курящих бросить вредную привычку, которая в том числе является причиной ожирения.
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