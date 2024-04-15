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Петербургский дневник

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Антон Шагин: «Очень важная для меня книга»

Антон Шагин: «Очень важная для меня книга»

В конце апреля выходит сборник стихов актера и поэта. В беседе с «Петербургским дневником» автор «Шагомера» (12+) рассказал не только об этой своей работе, но и о новом фильме, посвященном событиям в Донбассе в 2015 году – Антон, мы с вами разговаривали полтора года назад, когда ваш брат только ушел добровольцем на фронт.

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