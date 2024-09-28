Умный дом: союзник или враг? Возможность восстания технологий против человека Ирэн ОрлонскаяНедавние трагические события в Ливане и Сирии, где в результате взрывов бытовых устройств погибли десятки людей и более 4000 человек получили ранения, вызвали серьезные опасения по поводу безопасности технологий, которые мы используем в повседневной жизни.