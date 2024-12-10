Центробанк назвал причину обвала рубля в ноябре

В ЦБ объяснили обвал рубля в ноябре новыми санкциями США и действиями отдельных игроков.В Банке России связали недавнее падение рубля с новым пакетом санкций США (как писал "Первый Русский", они были направлены преимущественно на финансовый блок), а также действиями отдельный нефинансовых компаний, которые покупали валюту, чтобы погасить валютные обязательства перед отечественными банками.