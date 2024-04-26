Власти раскритиковали еще один законопроект о маркетплейсах

Уже второй законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов не нашел поддержки властей. Государственно-правовое управление (ГПУ) президента раскритиковало документ парламентариев, который предполагал запрет на взимание с людей денег за возврат товаров.
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