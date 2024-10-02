Японские инвесторы начинают отказываться от зарубежных активов

Японские инвесторы начинают терять многолетнюю страсть к зарубежным активам, пишет Bloomberg. При $4,4 трлн инвестиций за рубежом, что превышает экономику Индии, скорость и размер любого отката могут нарушить работу мировых рынков.
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