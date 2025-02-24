Захарова обратилась к сербам после голосования в ООН за резолюцию по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале сообщение на сербском языке после того, как президент Сербии Александр Вучич извинился за голосование за украинскую резолюцию в ООН.
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