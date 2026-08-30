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Досрочное голосование вахтовиков на Сахалине на выборах в Госдуму

Досрочное голосование вахтовиков на Сахалине на выборах в Госдуму

На Сахалине вахтовики, работающие в удалённых и труднодоступных районах, досрочно проголосовали на выборах в Государственную думу Российской Федерации.

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