UPS объявляет о кадровой реструктуризации и переходе на единую глобальную операционную модель

Логистический гигант UPS (NYSE: UPS) официально объявил о вступивших в силу с 1 сентября 2026 года масштабных изменениях в руководстве и о переходе на новую единую глобальную операционную модель.
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