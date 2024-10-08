Начальник УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов провёл личный приём граждан

Начальник УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов провёл личный приём гражданРабочая встреча начальника УМВД с жителями города проходила в административном здании Управления МВД России по г.
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