Румынские спецслужбы заявили о предотвращении якобы организованной РФ диверсии

Румынская служба разведки заявила о предотвращении диверсии, которую, как утверждает ведомство, якобы организовала Россия.
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