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Агент Хвичи: «Грузины талантливее россиян, у вас такие таланты редко встречаются. У ЦСКА, «Спартака» и «Локо» хорошие школы, но ребята не уезжают, потому что в РПЛ большие деньги»

Агент Хвичи: «Грузины талантливее россиян, у вас такие таланты редко встречаются. У ЦСКА, «Спартака» и «Локо» хорошие школы, но ребята не уезжают, потому что в РПЛ большие деньги»

– Грузия – футбольная страна. Так повелось еще с советских времен. Мы любим работать с мячом, он у нас в крови.

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