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Чемпионат Европы (жен). 1/8 финала. Франция сыграет с Румынией, Италия против Испании

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии. Чемпионат Европы по волейболу Женщины 1/8 финала Флоренция, Италия Франция – Румыния – 19.

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