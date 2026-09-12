Trump & Hegseth Try To Tie Iran To 9/11 At Pentagon Ceremony The two main 9/11 ceremonies on Friday marking 25 years since the terror attacks were held at Ground Zero in New York City and the Pentagon in Washington DC.
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