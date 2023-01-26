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«Дортмунд» забил больше всех (8 голов) в сезоне Бундеслиги среди вышедших на замену игроков

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна стал автором победного гола в матче с «Майнцем» (2:1). Черно-желтые забили больше всех мячей (8) в текущем сезоне Бундеслиги среди игроков, выходивших на замену.

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