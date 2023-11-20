Уволенный гендиректор OpenAI займёт пост в Microsoft

OpenAI объявила в пятницу, что Альтман уволен с поста гендиректора.фото: wikipedia.org/TechCrunch--> Корпорация Microsoft взяла на работу бывшего гендиректора компании OpenAI, разработавшей чат-бота ChatGPT, Сэма Альтмана и её сооснователя Грега Брокмана.
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