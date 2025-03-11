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Царьград

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Бойцов наградил, с офицеров потребовал доклад: Начальник Генштаба Герасимов приехал с инспекцией в группировку "Курск"

Бойцов наградил, с офицеров потребовал доклад: Начальник Генштаба Герасимов приехал с инспекцией в группировку "Курск"

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил, как группировка "Курск" выполняет свои боевые задачи.

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