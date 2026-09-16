Who Aligns The Aligners? Brief Legal Thoughts On The "AI Safety" Fights To Come Authored by Preston Byrne via Preston Byrne, Dario Amodei, the CEO of Anthropic, has published an essay - We Must Pace The Frontier - in which he writes: I have worked on AI for the last twelve years because I believe it could dramatically raise the quality of human life.
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