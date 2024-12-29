Средства радиоэлектронной борьбы для яхт Визуализация защиты яхты средствами РЭББеспилотные летательные аппараты разведывательного и ударного назначения могут применяться против гражданских судов.
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Средства радиоэлектронной борьбы для яхт Визуализация защиты яхты средствами РЭББеспилотные летательные аппараты разведывательного и ударного назначения могут применяться против гражданских судов.
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