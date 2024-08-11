Катер наехал на купавшегося в море у берегов Сочи мужчину

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства наезда катера на плававшего в море мужчину, который произошел в Краснодарском крае, сообщило 11 августа Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии