Катер наехал на купавшегося в море у берегов Сочи мужчину

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства наезда катера на плававшего в море мужчину, который произошел в Краснодарском крае, сообщило 11 августа Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.