В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

Московское отделение партии «Единая Россия» оказывает помощь жителям новых регионов Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что в общественном штабе «Единой России» состоялось обсуждение новых инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых регионов России.
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