Северное Медвед...
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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

Московское отделение партии «Единая Россия» оказывает помощь жителям новых регионов Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что в общественном штабе «Единой России» состоялось обсуждение новых инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых регионов России.

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