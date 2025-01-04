МОСКВА, 4 января, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько регионов России, в Верховной Раде заявили, что Владимир Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции, а группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии