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Велемудр. Мир тесен.

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  • Воробей
    Вы явно не вникаете в смысл того, что я пишу. Творец устраивает ВСЁ! Для Него это и есть БАЛАГАН - всё без исключения...Прошлая жизнь. За...
  • Алекс Кузь
    Хорошая легенда. Мозги в кучу. Без диалектического материализма трудно понять мотивацию племён для того, чтобы махат...Русколань. Смутны...
  • Алик Гумер
    Каждый  сочиняет свои сказки ..... !  Бля .... , сами пишут  цифры  .....  и  сами же  ее и топчут ... !  "6826-го(13...Русколань. Смутны...

Русколань. Смутные времена. ч.1

Русколань. Смутные времена. ч.1

  С 1061 года между Киевской Русью и казаками которые составляли основное население Тмутаракани или бывшей Русколани, расположились ещё и пришедшие Половцы и печенеги (бывшее название «Готы», это те которые под натиском Гуннов ушли в Литву и Новгород Ильменский, а потом часть их вернулась на места своего бывшего проживания).

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Комментарии
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Александр Николаевич
Русколань проматерь нынешней России...
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17 час.
АГ
Алик Гумер
Каждый  сочиняет свои сказки ..... !  Бля .... , сами пишут  цифры  .....  и  сами же  ее и топчут ... !  &quot;6826-го(1318).&quot; -  Русь жила   6826-го года !     И ГДЕ  ЭТА  почти 7000 лет  ИСТОРИЯ ???      Авторишки сраные - или крестик снимите, или трусы наденьте , хватит фуфло гнать !
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7 час.
АК
Алекс Кузь
Хорошая легенда. Мозги в кучу. Без диалектического материализма трудно понять мотивацию племён для того, чтобы махать холодным оружием ради поклонения конкретным богам. В современной трактовке гражданская война . Красные - за общественную собственность, белые - за частную собств. Где тут вмешательство богов, которые должны бы что то предлагать своим фанатам в борьбе за ресурсы .
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6 час.

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