Русколань. Смутные времена. ч.1

С 1061 года между Киевской Русью и казаками которые составляли основное население Тмутаракани или бывшей Русколани, расположились ещё и пришедшие Половцы и печенеги (бывшее название «Готы», это те которые под натиском Гуннов ушли в Литву и Новгород Ильменский, а потом часть их вернулась на места своего бывшего проживания).