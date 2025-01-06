С 1061 года между Киевской Русью и казаками которые составляли основное население Тмутаракани или бывшей Русколани, расположились ещё и пришедшие Половцы и печенеги (бывшее название «Готы», это те которые под натиском Гуннов ушли в Литву и Новгород Ильменский, а потом часть их вернулась на места своего бывшего проживания).
Русколань. Смутные времена. ч.1
Комментарии
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Александр Николаевич
Русколань проматерь нынешней России...
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17 час.
АГ
Алик Гумер
Каждый сочиняет свои сказки ..... ! Бля .... , сами пишут цифры ..... и сами же ее и топчут ... ! "6826-го(1318)." - Русь жила 6826-го года ! И ГДЕ ЭТА почти 7000 лет ИСТОРИЯ ??? Авторишки сраные - или крестик снимите, или трусы наденьте , хватит фуфло гнать !
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7 час.
АК
Алекс Кузь
Хорошая легенда. Мозги в кучу. Без диалектического материализма трудно понять мотивацию племён для того, чтобы махать холодным оружием ради поклонения конкретным богам. В современной трактовке гражданская война . Красные - за общественную собственность, белые - за частную собств. Где тут вмешательство богов, которые должны бы что то предлагать своим фанатам в борьбе за ресурсы .
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6 час.
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