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Рецидив раковой опухоли у владельца "Краснодара" Сергея Галицкого

Рецидив раковой опухоли у владельца "Краснодара" Сергея Галицкого

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий продолжает бороться с раком после того, как в декабре прошлого года ему был поставлен неутешительный диагноз.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Здоровья Вам ,Сергей,вы так нужны стране ,городу ,клубу ,людям и своим родным и близким .Выздоравливайте ,живите долго и счастливо!!!!
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16 час.
Надежда Белугина
Удар прямо в сердце это сообщение! Кто помечает столь замечательных людей, своими делами очищающих души наши? Не знаю больше ни одного олигарха. который был бы столь великодушен, войдя в историю страны. Надо справиться, Сергей! Хотя вокруг не дремлют завистники, что даже лечиться стало опасно. Здоровья Вам. Вы нужны людям.
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15 час.

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