Рецидив раковой опухоли у владельца "Краснодара" Сергея Галицкого

Надежда Белугина

Удар прямо в сердце это сообщение! Кто помечает столь замечательных людей, своими делами очищающих души наши? Не знаю больше ни одного олигарха. который был бы столь великодушен, войдя в историю страны. Надо справиться, Сергей! Хотя вокруг не дремлют завистники, что даже лечиться стало опасно. Здоровья Вам. Вы нужны людям.