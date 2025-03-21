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Царьград

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От Мадрида до Внуково: международная охота на домушника завершилась

От Мадрида до Внуково: международная охота на домушника завершилась

Злоумышленника перевезут из России в Испанию, где он и совершил преступление.В международном аэропорту Внуково передали испанским правоохранительным органам гражданина третьей страны, находящегося в розыске по обвинениям в преступлениях против собственности.

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