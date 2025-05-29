Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ЕГЭ для чиновников?

ЕГЭ для чиновников?

Миронов предложил ввести ЕГЭ для чиновников. "Мы решили воспользоваться поводом, чтобы предложить ввести ЕГЭ для чиновников.

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