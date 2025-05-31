Шериф округа Уотком: из перевернувшегося в США грузовика вылетели 250 млн пчел

В США перевернулся перевозивший пчел грузовик. В результате аварии из него вылетели 250 миллионов насекомых, написал на странице в Facebook (владелец, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) шериф округа Уотком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии