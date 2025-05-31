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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Шериф округа Уотком: из перевернувшегося в США грузовика вылетели 250 млн пчел

Шериф округа Уотком: из перевернувшегося в США грузовика вылетели 250 млн пчел

В США перевернулся перевозивший пчел грузовик. В результате аварии из него вылетели 250 миллионов насекомых, написал на странице в Facebook (владелец, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) шериф округа Уотком.

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