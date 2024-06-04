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В Копейске семья, потерявшая почти все в затопленном доме, не может добиться компенсации

В Копейске семья, потерявшая почти все в затопленном доме, не может добиться компенсации

Общественники заявили о затягивании с выдачей документов копейчанам, пострадавшим от подтоплений. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, семье из Копейска, потерявшей все имущество в потопе, не дают акт о затоплении.

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