В Копейске семья, потерявшая почти все в затопленном доме, не может добиться компенсации

Общественники заявили о затягивании с выдачей документов копейчанам, пострадавшим от подтоплений. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, семье из Копейска, потерявшей все имущество в потопе, не дают акт о затоплении.