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Бункер в Сумах, где Зеленский проводил совещание, поразили "Кинжалом" и ФАБами

Бункер в Сумах, где Зеленский проводил совещание, поразили "Кинжалом" и ФАБами

ВКС России не пожалели гиперзвуковую ракету для удара по спецбункеру с командованием ВСУ.Удар по бункеру на территории «Сумхимпром» был нанесен с применением гиперзвуковой ракеты «Кинжал», а также тяжелых авиабомб с УМПК ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
От командного пункта ВСУ в Сумах мало что осталось. Однако Зеля и Сырский проводили в этот день совещание, но остались живы, а почему - Тришин знает ?
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22 час.

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