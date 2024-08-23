Бункер в Сумах, где Зеленский проводил совещание, поразили "Кинжалом" и ФАБами

ВКС России не пожалели гиперзвуковую ракету для удара по спецбункеру с командованием ВСУ.Удар по бункеру на территории «Сумхимпром» был нанесен с применением гиперзвуковой ракеты «Кинжал», а также тяжелых авиабомб с УМПК ФАБ-1500 и ФАБ-3000.