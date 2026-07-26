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Грузия установила рекорд по экспорту водки в Российскую Федерацию

Грузия установила рекорд по экспорту водки в Российскую Федерацию

Грузия в первом полугодии 2026 года поставила в Россию 50,3 тонны водки. Этот объем стал максимальным за всю историю двусторонней торговли данным напитком, сообщила Национальная служба статистики республики.

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