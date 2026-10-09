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«Все напряглись. Мы говорим про коррупцию на Украине. А у нас что было?»: генерал поднял вопрос о смене Конституции РФ

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв вновь поднял вопрос о необходимости менять Конституцию России.

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