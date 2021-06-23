НОВАТЭК приглашает в ЯНАО японскую компанию

НОВАТЭК пригласил японскую компанию в совместный проект Компания НОВАТЭК ведет переговоры об участии японской компании Mitsui в строительстве газохимического комплекса (ГХК) по производству аммиака и водорода в районе поселка Сабетта (ЯНАО).
НОВАТЭК пригласил японскую компанию в совместный проект Компания НОВАТЭК ведет переговоры об участии японской компании Mitsui в строительстве газохимического комплекса (ГХК) по производству аммиака и водорода в районе поселка Сабетта (ЯНАО).
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