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Царьград

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Беларусь разрешила магазинам самим решать, пускать ли посетителей с питомцами

Беларусь разрешила магазинам самим решать, пускать ли посетителей с питомцами

Владельцы магазинов, кафе и объектов бытового обслуживания в Беларуси могут сами решать, пускать ли посетителей с животными-компаньонами, а при смешанной торговле — допускать их только в зону непродовольственных товаров.

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