Лось вечером 1 сентября стал причиной трагичной и жесткой аварии в Петербурге. Животное выскочило на КАД - в районе 37-го км внутреннего кольца.
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Лось вечером 1 сентября стал причиной трагичной и жесткой аварии в Петербурге. Животное выскочило на КАД - в районе 37-го км внутреннего кольца.